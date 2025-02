„Viimast korda karjun emotsioonid välja!“ Elisa Kolk plaanib Eesti Laulu finaalis Rahumaa afäärist sündinud looga peatüki sulgeda

Elisa Kolk, artistinimega Elysa rääkis saates „Hommik Anuga,“ et tema elu kõige keerulisem periood oli 2023. aastal. Siis lahvatas skandaal, mille käigus tuli välja, et tema elukaaslane Indrek Rahumaa on teda Brigitte Susanne Hundiga petnud. Selle tulemusena otsustas Elysa seitse kuud tagasi oma eluga üksinda edasi minna. „Tuli hakata jälle iseennast leidma, ennast armastama ja ennast väärtustama,“ kirjeldas ta.

Sama skandaali käigus kogetud emotsioonid pani Elysa kõik Eesti Laulu konkursile esitatud pala sisse. Tema loo pealkiri on „The Last to Know“ ehk viimane, kes teada saab. „Väga keeruline on, kui midagi sellist juhtub ja juhtub rahva silme ees ja kõik sinu eraelu lahkavad,“ kirjeldas Kolk tundeid, mis teda skandaali ajal valdasid.

Lauljatar tõi eraldi välja fraasi „held her head in our bed“ (hoidsid tema pead meie voodis-toim),“ mis jõudis muutmata kujul skandaalist otse võistluspalasse. „Ma lähen seda lugu esitama väga suure power`iga. Ma seisan seal laval ja me sulgeme selle peatüki. Veel viimast korda ma otseses mõttes karjun need emotsioonid seal välja,“ rääkis lauljatar oma plaanidest Eesti Laulu finaalis.