FOTOD | Kiskus kuumaks! Alika Milova õde Valeria esitles võistlustantsusõud „I Wanna Dance With Somebody“

Valeria Milova on koos abikaasa Vitaliga tantsinud Ameerika kruiisilaevadel, osalenud saate „Tantsud tähtedega“ Türgi ja Iirimaa versioonis ning tantsinud tuntud võistlustantsusõus „Burn the Floor“. Nad on tegutsenud koreograafidena Londonis ning muu hulgas lavastanud tantsunumbreid Iiri filmidele. Tantsijapaar on võidutsenud ka arvukatel ülemaailmsetel ja Euroopa võistlustel.