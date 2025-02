KUUM VIDEO | Tõeliselt sensuaalne mees! David Beckham viskas bokserite reklaamvideos riided seljast

Uus reklaamklipp on tõeliselt seksikas. See algab kaadriga Davidist autost väljumas. Ta kõnnib mööda pimedaim koridore ja võtab endalt järgemööda riideid seljast. Ta jõuab korterisse aluspesu väel. Reklaamklipis on näha, kuidas napis rõivas David midagi telefonist uurib, diivanil telekapulti klõpsib, trenni teeb, sööb ja palju muud.

Kuum video on saanud ligi 270 tuhat meeldimist ja sellel on ligi 10 tuhat kommentaari. „Aitäh, jumal, et sa David Beckhami lõid!“ kiitis üks kommenteerija video all. „Mu isa küsis, miks mu ema seda videot korduvalt vaatab,“ kirjutas teine. „Oli väärt seda kaks tundi vaadata,“ õhkas kolmaski. „Victorial on nii vedanud,“ lausus järgminegi kommenteerija.