FOTO | Kanye West saabus Grammydele esimest korda koos abikaasaga: Bianca väisas galat pea alasti

Räppar Kanye West ja tema australlannast abikaasa Bianca Censori on mitmel korral sattunud rambivalgusesse seetõttu, et naise rõivavalik on pehmelt öeldes napp olnud. Eile õhtul toimunud Grammyde auhinnagala ei erinenud selle poolest - Bianca väisas üritust pea alasti. Politsei saatis aga riskantse välimusega üllatanud paari galalt minema.