FOTOD | Pärnu köeti kuumaks! Väljamüüdud kultuuriklubi Tempel taasavati NOËPi kontserdiga

Kohapeal viibinud Kroonika fotograaf kirjeldas, et sündmus osutus ülimalt menukaks ning oli välja müüdud. Inimesed, kes polnud piletit eelmüügist lunastanud, saadeti ukselt tagasi. „Pärnu puhul on see pigem haruldane klubiürituste puhul,“ nentis ta.