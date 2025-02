FOTO | Kas on emme nägu? Carmen Kass näitas esimest korda oma last

Supermodell Carmen Kass (46) teatas novembri lõpus, et on saanud ennetähtaegselt emaks. Värske ema kutsus algses postituses pisibeebit hellitavalt draakoniks ning ei avaldanud vastsündinu sugu. Võib arvata, et hellitusnimi viitab sellele, et beebi tuli ilmale draakoniaastal.

„Armastatud Draakon on meiega ametlikult liitunud. Ta näitab üles imelist vaprust ja vastupidavust, tulles ilmale varajaselt,“ märkis Carmen oma postituses, lisades, et on praegu ülimalt õnnelik. Lapse ilmaletulek on Carmenile unistuse täitumine.

Laps sündis 33. rasedusnädalal, kaaludes 2,3 kilogrammi ja olles 42 sentimeetrit pikk. Postitusest selgub, et beebi tuli ilmale Ida-Tallinna Keskhaiglas. Postituse alla jäetud kommentaaridest võib eeldada, et Kassile sündis poeg.

Lõppenud nädalavahetusel postitas Kass oma Instagrami foto, kus on esimest korda näha ka pisibeebi nägu.

Supermodell pole avalikustanud, kes on tema beebi isaks. Mõni aeg tagasi levitati TikTokis teooriat, et eestlanna sai lapse miljardäri Elon Muskiga. Kroonikaga ühendust võtnud allikate sõnul on Kassi väljavalituks hoopis skulptor Don Valetto.