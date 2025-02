Kinnitage turvavöö! Tallinna Lauluväljakul astub publiku ette rekordarv staare

Juba 3. juunil süstitakse Lauluväljaku nõlval rokkijatesse tubli annus eneseusku. You made me a, your made me a believer, believer – nii müristab publikule maailmamuusika hetke üks populaarsemaid ansambleid tippansambel Imagine Dragons. Nende draakonite edu on peadpööritava kiirusega kasvanud ning sajad miljonid inimesed üle maailma leiavad jõudu ja insipiratsiooni lugudest, mida see võimas muusika endas kannab. Kahtlemata on suur tunnustus Lauluväljakule ja kontserdikorraldajale, et maailmaturnee raames kontsert just Eestis toimub. Lähiriikidest astub Imagine Dragons üles veel 5. juunil Rootsis.

Vaevalt on aga draakonite möll jõudnud vaibuda kui kõlavad sõnad: We’re flying up, no ceiling, when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. 9. juuni on tõeliseks suurpäevaks Justin Timberlake’i fännidele, kellest paljude armastus tärkas juba tormiliste üheksakümnendate ja NSYNC poistebändi aegadel. Kümme Grammy auhinda räägib aga enda eest – popmuusika printsiks ja 21. sajandi üheks suurimaks popstaariks nimetatud Timberlake toob endaga kahtlemata kaasa päikesepaiste ning publik lennutatakse emotsionaalsetesse kõrgustesse.

Kahtlemata pakub kõrgendatud emotsioone 5.-6. juuli, mil toimub XXVIII üldlaulupidu. Koorid on oma juhendajate käe all põhjalikult selleks peoks ette valmistunud ning võib vaid aimata, milline härdus vallutab meeled kui kaiguvad sõnad: Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal, vägevail vooludel üle me maa.