Eesti Laulu saatejuht Korea avameelselt abiellumisest: teadsin, et olen ettepanekuga juba hiljaks jäänud

Karl Kivastik (36) ehk Korea on oma bändiga 5Miinust teinud ajalugu. Nad on esindanud Eestit Eurovisionil ja noppinud rohkelt auhindu, näiteks hiljuti peetud Eesti Muusikaauhindade galal said koos Puuluubiga aasta albumi, aasta ansambli ja aasta etno/folk/rahvaliku albumi auhinna. Tänavu tähistab 5Miinust 10. tegutsemisaastat.