Dave Benton sattus Sloveenias rassismiskandaali. Laulja ise probleemi ei näe: mina pole solvunud!

Koos Tanel Padariga 2001. aastal Eestile võidu toonud Dave Benton on siiani ainuke mustanahaline artist, kes on Euroopa suurimal lauluvõistlusel triumfeerinud. Kuigi Klemen (39) oleks võinud keskenduda Padari jäljendamisele, võõpas ta oma näo ja käed pruuniks ning asus Bentonit parodeerima.

Blackface’i tegemine (praktika, kus lavagrimmi abil muudetakse valge artist mustanahaliseks – toim) on aga viimase kümne aasta jooksul mõistetud hukka nii Eestis kui ka enamikus teistes lääneriikides. Seetõttu on nii X-is kui ka Redditis alanud diskussioon Klemeni võimaliku diskvalifitseerimise ümber. Leitakse, et musta lavagrimmi tegemine on tänapäeva ühiskonnas taktitundetu ja solvav.