Näitleja Henrik Normann oma varasematest suhetest: naiste jaoks pole mind siiski olemas olnud

On tal keeruline suhteid leida ja hoida? Henrik tõdeb, et ta on kogu aeg ära ja sellel ei näi lõppu tulevat. „Töögraafik on selline. Nüüd tulin näiteks Hiiumaalt vahepeal jälle Tallinnasse – on ju proovid ja esinemised. Kes nüüd oleks minu kõrval seal Hiiumaal paikne, ütleks, et Henrik on kogu aeg ära. Ta on kogu aeg lennus! Tõesti, ja need paar päeva, mis ma siis vahepeal nädala kestel Hiiumaale jõuan, ma hea meelega lihtsalt vedelen. Naine küsiks, kas sa minuga üldse ei räägi! No mis sa tahaksid rääkida? Olen nii palju rääkinud, neli-viis päeva olen proovis ja etendusi andes järjest rääkinud – tahaks nüüd vaikust ja rahu…“ mõtiskleb ta.