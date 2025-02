Räppar Säm isaigatsusest: eluaegse viha pidamisel pole mõtet, aga isa puudumine tegi kurvaks

„Isa on tegelikult mulle võrdlemisi palju andnud, mingid iseloomujooned,“ rääkis Säm ja lisas, et tema isa on ettevõtja, kellele meeldib esineda. Sämi sõnul on tema isa ka suur muusikasõber, kuigi ta ühtegi pilli mängida ei oska. „Ta on terve aeg meid toetanud, ta on tegelikult hea isa,“ tõdes räppar.