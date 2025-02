RETROFOTOD | Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve tähistasid esimese lapse sünnipäeva: elu oli korraga pahupidi

„Mäletan, kuidas käisime Jesperiga pojaga arsti juures ja sinna jõudes oli lapsel kindlasti vaja mähku ja riided vahetada. Mida minul aga kaasas ei olnud, oli vahetusmähku, riietest rääkimata,“ rääkis Mari ja lisas, et asi lõppes sellega, et Jesper võttis seljast pluusi ja mähkis poja selle sisse. „Aga kuidagi me selle kõigega hakkama saime.“