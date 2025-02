Ei jõua ära oodata! 2 Quick Start annab juunis ajaloo suurima soolokontserdi ja esitleb uut albumit

Suurkontserdil tulevad esmakordselt esitusele laulud uuelt albumilt ja kõlavad armastatud hitid läbi ansambli tegutsemisaastate. 2023. aasta lõpus Unibet Arenal välja müüdud kontserdiga 30. juubelit tähistanud kooslus on aastate jooksul avaldanud kümneid hittsingleid ning viis kauamängivat, milledest viimane „2010“ nägi ilmavalgust 15 aastat tagasi.

„Töötame hetkel uute lugude kallal ja veedame palju aega stuudioseinte vahel. Oleme põnevil ja ootame väga, et oma kuulajatele uue loominguga esineda. Kalevi staadionil toimuv suurkontsert ja sealne võimas atmosfäär on kindlasti suurepärane koht, kus esmakordselt meie juunis ilmuvalt albumilt laule esitada“ kommenteerib 2 Quick Starti juhtfiguur Pearu Paulus. „Oleme ammu soovinud korraldada suurt ja võimast staadionikontsert. Suurepärane, et sündmus tänavuse suve alguses lõpuks teoks saab“ lisab Paulus.