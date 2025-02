Otsib lahendust! Sandra Bullock tunneb haruldases avalikus avalduses sügavat muret oma pere turvalisuse pärast

Oscari-võitjast näitlejatar Sandra Bullock (60) väljendas oma avalduses väljaandele People muret oma perekonna ja teiste süütute inimeste pärast, kes on tema imiteerides sotsiaalmeedia pettuste sihtmärgiks langenud.

„Minu suureks mureks on mu pere turvalisus ja süütud inimesed, keda ära kasutatakse - millalgi kommenteerin ma rohkem, kuid praegu keskendume koostööle õiguskaitseorganitega, et asja lahendada,“ lausus Bullock, selgitamata täpsemalt, mis juhtunud on.

Küll aga lisas ta, et ei oma sotsiaalmeediat. „Pange tähele, et ma ei ole ühelgi sotsiaalmeediaplatvormil. Kõik kontod, mis teesklevad minuna või mõne minuga seotud isikuna, on võltskontod ja need on loodud rahalise kasu saamiseks või minu ümber olevate inimeste ärakasutamiseks,“ lisas ta.

Näitlejanna tegi avalduse pärast seda, kui tema noorem õde Gesine Bullock-Prado (54) avaldas hiljuti, et paljud inimesed teesklevad Facebookis, et nad on tema. Gesine kirjeldas pühapäeval Instagramis probleemi, kirjeldades muu hulgas, kuidas mõnelt inimeselt on niimoodi välja petetud tuhandeid dollareid.

Sandra Bullock on ema 15-aastasele pojale Louisile ja 11-aastasele tütrele Lailale. Bullocki pikaaegne fotograafist partner Bryan Randall suri poolteist aastat tagasi haiguse tagajärjel.

2022. aastal teatas Hollywoodi üks edukamaid näitlejaid Sandra Bullock, et teeb näitlemises pausi. „Ma ei pea mingeid muid plaane kui vaid oma isiklikku elu elada. Olen läbi põlenud, väga väsinud ega ole võimeline enam mõistlikke ja arukaid otsuseid tegema,“ ütles ta toona. Pärast seda pole Bullock filmides osalenud.