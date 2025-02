37 vastamata kõnet! Vaimse vägivalla süüdistused õhku visanud noor kodumaine tiktokker püüab väidetavalt endise kallimaga taas kontakti saada

Noored lubasid teineteisele toona, et nad sotsiaalmeedias eraelu lahkama ei hakka, ent üheksa kuud pärast lahkuminekut avas Diana siiski oma suu, et möödunud suhteprobleemidest rääkida. Kuigi noored hoidusid TikTokki postitatud vidotes teineteise nimede nimetamisest, siis said mõlemad osapooled ja ka nende fännid väga hästi aru, et nad just teineteisest räägivad.