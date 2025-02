Katri Teller naudib vallalisepõlve: kui tutvud kellegagi, kes ütleb, et ta eks on hull, siis tuleb joosta

Kakskümmend aastat tagasi kinnisvaraäriga alustanud Katri on tänaseks miljonär. Aastal 2023 kuulutati ta aasta investoriks. Katri sõnul tuleb ellu suhtuda huumoriga ja seda isegi investeerimisel. Ta ütleb, et keerulised ajad peidavad endas tihti palju võimalusi ja et me ei suuda rakendada oma täit potentsiaali, kui oleme vales keskkonnas. Katri on tänulik oma emale, kes keerulises majanduslikus seisus ei naernud välja tema unistusi, ja nüüd tahab Katri teistele tõestada, et elus on kõik võimalik.