Täna avatakse DocPoint Tallinn, festivalil linastuvad ka Sal-Sallerist ja vendadest Urbidest tehtud dokumentaalfilmid

Festivali avab rabav fotofilm „Ma pole veel see, kes tahaksin olla“, mille tšehhi autor Klára Tasovská on kohal nii festivali ametlikul avamisel, kui avalikul linastusel järgneval päeval. Film räägib sotsialistliku Tšehhoslovakkia tormilisest varjuelust läbi fotograaf Libuše Jarcovjáková kaamerasilma ja kaadritaguse minajutustuse.

Viimaste aegade kõrgendatud tähelepanu Baltimaade filmikunstile jätkub ka DocPointil, kuna oma uut filmi „Jätkub. Murdeiga“ esitleb läti dokumentalistika elav klassik, läinud aastal lausa 90seks saanud Ivars Seleckis. „Jätkub. Murdeiga“ on järjeosa 2018. Aasta vaatlevale dokile „Jätkub“. Mõlemas jälgib Seleckis mitut last, kellest on avafilmi koolimineku järel ja seitsme aasta möödudes saanud teismelised. Seleckise filmid on suurepärased portreed kaasaja läti ühiskonnast.

Kuna ka Eestil on tänavu üks oluline 90 tähistada, Arvo Pärdi juubel, siis on hollandi filmitegija Rogier Kappers Tallinnas oma filmiga „Klaas - minu täitumata elu“, mis räägib edukaks klaasorelimängijaks saada soovivast mehest, kelle suur loominguline eeskuju on just nimelt Pärt. Kuna Pärdi looming ulatub üle aegade ja žanrite, on siin filmis võimalik kuulda ja ka näha tema loomingut kõlamas täiesti uuel moel. Film on osaliselt filmitud Eestis.