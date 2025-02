Andrei Zevakin ja tema elukaaslane Kelli-Karita Jefimov oma suhte varjamisest: koos oli väga raske avalikes kohtades käia

Järgmiseks jututeemaks võeti Eesti Laul ja saatejuht Pille Minev uuris, kas tänavu on mõtet sellel osaleda, kui võistleb ka Tommy Cash. „Kes?“ teeskles Zevakin, et pole maailmakuulsa artisti nime varem kuulnud. „Sa ütlesid, et ta on maailmas staar, aga Eestis tuleb ka suurelt staar olla. Vaatame, kas maailmamastaap võtab Eesti oma üle. Seda ei tea,“ selgitas Zevakin ja lisas, et talle meeldib vahepeal kiusata. „Olen väga võistlejahingega. Eesti Laulul olen nii palju käinud, et ainuke asi, mis praegu motiveerib, on võidu jahtimine,“ jätkas ta.