Uus vestlussaade tulekul! Taavi Libe alustab uue projektiga

Enne suurt kevadhooaega jõuavad TV3 eetrisse jutusaated, kus vahelduseks senistele teleseiklustele istub karastunud reporter Taavi maha sooja stuudiosse, et vestelda Eesti tuntud ja armastatud inimestega, kelle elu ja tegemised on meid kõiki puudutanud. Jutt käib päriselt olulistel teemadel ja ikka südamest südamesse.

„Meie elu on nii kiire, et võimalusi rahulikult istuda ning võõra inimesega sügavamasse vestlusse laskuda tuleb harva ette. Elame ajal, mil vast kõige tõenäolisem variant kellegagi jutusoonele saada on vaksalis rongi või terminalis lennukit oodates. „Jaam kahele“ tekitabki selle olukorra telestuudios, luues hetked, mil kuhugi mujale pole kiiret ja inimestega saab rahulikult rääkida,“ selgitab Taavi Libe.