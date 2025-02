Eesti Laulu finalist Felin ohtlikest lavahetkedest: ükskord lõin oma pea kõlarisse ja veri lihtsalt voolas. Jätkasin kontserti peapõrutusega

Seekord täitis Eesti Laulu ankeeti Soome-Rootsi artist Felin, kes on muu hulgas teinud koostööd sellise staariga nagu Adam Lambert. Felin rääkis Kroonikale, et vahel võib laval peale piinlike ka päris ohtlikke olukordi tekkida. Oma võistlusloo „Solo Anthem“ on ta loonud koostöös tunnustatud Eesti produtsendi Gevin Niglasega.