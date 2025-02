Miks laulsid mõned artistid muusikaauhindade galal lindi pealt? Korraldajate sõnul on see lauljate enda valik

Eelmisel nädalal toimunud gala „Eesti muusikaauhinnad 2025“ teleülekandes oli mitme artisti puhul eriti selgelt näha, et otse laulmise asemel maigutatakse suud. Ürituse kommunikatsioonijuht Sandra Sersant ütleb, et see on iga artisti enda otsustada, kas ta tahab ise laulda või salvestist kasutada. Sersant lisab juurde, et alati peab arvestama sõuelementidest tulenevate võimalike mõjutajatega.