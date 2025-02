„Kuldmünte ja vitamiine ei müü!“ 5Miinuse Lancelot asutas oma ettevõtte

Kohver võidab „MasterChef Eesti“ hooaja ja pakub kuuldavasti eksklusiivseid privaat-õhtusööke, Päevakoer esineb Unibeti spordibaaris soolokavaga, Korea teeb sõpradega Golfipalatit ja juhib Eesti Laulu finaali koos Eda-Ines Ettiga - need kõik on silmatorkavad kõrvalhüpped, et mitte öelda ettevalmistused iseseisvaks, „miinusevabaks“ eluks. Duo Kohver ja Lancelot on muuhulgas figureerimas ka plaadifirma Kurvad Uudised tegemistes, kuid Kobra tundub Lanceloti täiesti isiklik avantüür.

Selgub, et müügitöö on rohkem Lancelotina tuntud Tomsoni päevi sisustanud juba pea kümme aastat. „Üle viie aasta olin fintech startupis müügijuht, pärast seda tegelesin ühe Rootsi börsifirma tarkvara müügiga. Jah, seda kõike kogu aeg bändi kõrvalt, ilma, et keegi oleks tähelegi pannud,“ on Lancelot rahul ning lisab, et kogemusi on tal ja äripartner Holger Erebil omajagu ette näidata.