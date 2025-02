Kärt Tomingas lahkus kodus pere keskel. Lesk Ülar Mark: rääkisime temaga surmast lahtiste kaartidega

Jaanuari viimasel päeval meie hulgast lahkunud Kärt Tomingas ütles juba 32aastaselt telesaates „Siin ja praegu“, et ta enam-vähem teab, kui palju on talle siin ilmas aega antud. Ja ta usub, et hing jääb igal juhul alles. Surma nimetas ta vähemalt sama rõõmsaks sündmuseks, kui seda on siia ilma sündimine.