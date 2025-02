VIDEO | Unistust täitev üllatus! Eesti sisuloojad Liina Ariadne ja Martti Hallik sattusid ootamatult Grammy auhinnagalale

Liina ja Martti avaldasid Instagramis vahva video sellest, kuidas nende sisuloome valdkonnas tegutsev sõber Elton Eesti sisuloojaid üllatas. „Me lahkume 20 minuti pärast. See on üks kord kahe aasta jooksul, mil ma olen teid palunud viisakalt riidesse panna,“ ütleb sõber Eesti sisuloojatele, kes dressides oma toas aega veetsid.

„Ma ei ütle teile, kuhu me lähme, kuni te ei ole riides,“ ütleb Liina ja Martti sõber veel neile. Peagi ongi sisuloojad riides - Martti tumedas ülikonnas ning Liina valges kleidis, mille peale on musta pintsaku pannud. Mõlemal on jalas ketsid.