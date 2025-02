FOTO | „Tema on Bosse.“ Lauljanna An-Marlen sai pereliikme võrra rikkamaks

An-Marlen rääkis Sky Plus Drivetime’is Andi Raigile ja Eleryn Tiidule, et kui teised EMA afterparty’l (järelpeol - toim) neljapäeva öösel Manna La Roosas pidutsesid, läks tema kainena koju. „Selleks, et juba hommikul Lätti startida järele oma koerale - kääbuspuudel Bossele. Mul oli juba ammu valmis mõeldud, millist koera ma tahaks - šokolaadipruun ja roheliste silmadega. Ja eelmine nädal jäi silma üks kuulutus just sellise koeraga. Ma üldse ei plaaninud kutsikat võtta praeguses hetkelises eluetapis, aga tundsin mingit sidet temaga,“ kirjeldas lauljanna oma uut pereliiget ja lisas, et koerake on väga seltsiv ja elurõõmus.