Telereporter Eda-Liis Kann: ka rikkad nutavad. Kõigil on keerulisi aegu ja kõik pingutavad

„Pealtnäha on kõikide teiste elu alati lihtsam ja tundub, et alati on teiste elu täis ka suurt kirge, armastust ja et nende pereelu on harmooniline. Pealegi on teised alati meist rikkamad ja tõenäoliselt on neile kõik hea sülle kukkunud. Sündisidki vist kuldlusikas suus. Tegelikult, teate, ka rikkad nutavad. Kõigil on keerulisi aegu ja kõik pingutavad,“ rääkis Eda-Liis, kelle sõnul tuleb teiste eludest lahti lasta ja liikuda samm-sammult iseenesest oma unistuse poole.