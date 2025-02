Kairit Tuhkanen teeb suurejoonelise comeback’i. „Arvasin juba, et lähen pensionile!“

Endine Kanal 2 uudistesaate „Reporter“ ilmateadustaja ja hittlooga „Äike, päike“ kuulsaks saanud laulja Kairit Tuhkanen (44) on olnud aastaid kadunud kui tina tuhka, kuid ta kavatseb teha tuleval suvel suurejoonelise comeback’i. „Plaanin esineda Nancy 60. sünnipäeva kontserdil. Nancy on mulle olnud läbi aegade hea eeskuju. 60 on uus 35,“ ütleb Kairit.