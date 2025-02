RETROKLÕPS | Heidi Klum naaseb kõmulise tõsielusarja juhtima: emme tuleb koju!

„Emme tuleb koju! Ma olen väga elevil, et saan tulla tagasi oma ühe kõige esimese beebi – „Project Runway“ juurde,“ hõiskas Heidi Klum Instagramis, lisades foto, mil ta mitmeid aastaid tagasi saadet juhtides lapseootel oli.

Klumi juhtimisel jõudis moesaade „Project Runway“ esimest korda eetrisse 2004. aastal ja ta jäi sinna lausa 16. hooajaks, vahendab Hello Magazine.

Möödunud aasta oktoobris teatasid saate tegijad, et tulemas on „Project Runway“ uus hooaeg. Moesaate kümme uut osa Klumiga on võimalik näha selle aasta teises pooles Disneyle kuuluvas Freeformis.