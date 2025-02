Eesti Laulu finalistid Kaisa Ling ja Räpina Jack jagasid pööraseid lavakogemusi. Kaisa: kukkusin striptiisi tehes istuli

Kaisa Ling ja Räpina Jack (Kill Kaare ja Hain Hoppe) olid esimesed, kes said teada, et nad on pääsenud oma looga tänavuse Eesti Laulu finaali. Kaisa rääkis „Ringvaates“, kuidas sündis otsus Eesti Laulule kandideerida. „Killiga oleme olnud sõbrad erinevates hullustes ja me lihtsalt mõistame üksteist hästi juba paar aastat. Ma hindan Räpina Jacki muusikat väga-väga. Nad teevad midagi sarnast: eestikeelset, eestimeelset, ilusat, naljakat, väga lõbusat. Ilgelt lahe,“ ütles Kaisa.