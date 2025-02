FOTOD | Romantiline reis Rooma ja kallistused jääl, kuid Niina Petrõkina ei taha suhet Levandite pojaga kinnitada. „Eraelu on põhjusega isiklik“

Arlet ja Niina on teineteist tundnud teismeeast peale. Nende esimene sotsiaalmeedias avaldatud ühisfoto pärineb aastast 2020 ning 2021. aastal poseerivad nad koos Eesti lipuga Courchevelis. Ka Niina sõbrannad on jätnud noorte ühiste piltide alla kommentaare, mis viitavad sellele, et tegemist on ikkagi paariga.