„Ma olen väga liigutatud...“ Priit Võigemastil võttis teenetemärgi saamine silma märjaks

Loomulikult oli näitleja teenetemärgi saamisest liigutatud ja tänulik. Karjääri jooksul saadud tunnustused lähevad Võigemastile väga korda. „Ma kindlasti valetaksin, kui ma ütlesin, et see ei ole minu jaoks üldse oluline. Kindlasti on väga oluline. Kui teatriauhindasid jagatakse, elan alati oma lemmikutele kaasa ja on jube hea meel, kui minu arvamus ja auväärt žürii arvamus kokku langeb. Eesti on nii väike ja teatrikogukond on ka nii väike, et kõiki neid inimesi tuleb hoida,“ usub ta.