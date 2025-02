FOTO | Võtab aega veidi ringi vaadata: Tanel Padar naudib elu suusakuurortis

Sügisel 44. sünnipäeva tähistanud rokkar on nautimas mäesuusatamise võlusid Alpides asuvas Val Thorensi suusakuurortis. Ühe päeva mäepilet nende nõlvadel maksab kodulehe järgi umbes 70 eurot. Suusatada saab antud kuurortis kuni 4. maini.

Val Thorens on suusalinn Tarentaise’i orus, Saint-Martin-de-Belleville’i piirkonnas. Kuurort on osa Les Trois Vallées’ suusapiirkonnast, mis on 600 kilomeetri pikkuste nõlvadega üks suurimaid ühendatud suusapiirkondi terves maailmas.