Perekond kasvas! Supermodell Gisele Bündchen sai koos treenerist kallimaga esimese ühise lapse

Supermodell Gisele Bündchen (44) ja tema jiu-jitsu instruktorist kallim Joaquim Valente (37) said hiljuti lapsevanemateks. Väikese ilmakodaniku sünnist teatas esmalt Ameerika Ühendriikide tabloid TMZ, kes kirjutas, et ema ja vastsündinu on hea tervise juures. Pole aga teada, mis on Gisele’i ja Joaquimi esimese lapse sugu ega ka ta nimi.