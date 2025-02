Punkt esinemistele. Tervisemuredega kimpus olnud Ozzy Osbourne annab viimase kontserdi koos Black Sabbathiga

Kolmapäeval teatas eakas rokitäht Ozzy Osbourne, et lõpetab esinemise ja enam lavalaudadele ei astu. Pikalt tervisemuredega kimpus olnud muusik annab koos Black Sabbathi originaalliikmetega oma viimase kontserdi tuleval suvel.

Suurejooneline „Back to the Beginning“ heategevuslik kontsert toimub 5. juulil Inglismaal Villa Parkis. „Staariohke sündmus tähistab tõelisi heavy metal artiste ja Ozzy Osbourne mängib oma lühikese kava enne seda, kui ühineb laval Black Sabbathiga, et teha fännidele oma viimane kummardus,“ tutvustatakse Ozzy X-i kontol tulevat kontserti.