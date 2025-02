Muusikaauhindadel kõmu tekitanud Luisa Rõivas kummutab kuulujutud lapseootusest

Viimasel ajal on meediaväljaannetele vihjatud mitmeltki poolt, et Luisa Rõivas ja Taavi Rõivas (45) võivad saada peagi taas vanemateks ja nende perre olla oodata neljandat last. Sellele võis viidata ka Luisa välimus Eesti Muusikaauhindade galal.

„Ma ei ole rase,“ lükkab täna oma 38. sünnipäeva tähistav Luisa kuulujutud perelisa saabumisest ümber. „Kuna neid pöördumisi tuli viimase kuu aja jooksul kohe mitmeid, siis võtsin seda kui motivatsioonilaksu rohkem trennis käia,“ pajatab ta.

Taoliste küsimuste peale Luisa ei solvu ja on endale ajaga piisavalt paksu naha kasvatanud. „Püüan end rohkem käsile võtta, seda enam, et sport on ka hea stressimaandaja. Olen oma elu raskemad hetked moel või teisel sporti tehes välja elanud,“ räägib ta veel.

Eelmise aasta augustis tähistasid Luisa ja Taavi enda seitsmendat pulma-aastapäeva. Paar otsustas leivad ühte kappi panna 2017. aastal. Oma sotsiaalmeediapostituses kirjeldas aga Luisa, et teineteise „äratundmisrõõm“ leidis tegelikult aset juba kümme aastat varem. Neil on kolm last, tütar Miina Rihanna (2009), poeg Herman (2016) ja tütar Uma (2019).