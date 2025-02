Millest hingeline trauma? Blake Lively ja tema kaasnäitleja meediasse lekkinud sõnumid laimu ei paljasta

Lively on põhjendanud hagi Baldoni vastu sellega, et kaasnäitleja käitumine põhjustas talle ränki hingelisi üleelamisi. Oma hagis Baldoni vastu väidab Blake, et tema kaasnäitleja Baldoni viis ta filmivõtete ajal kontakti terviseterapeudiga, kes osutus aga kaalulangetamise spetsialistiks. See olevat olnud üks mitmetest juhtumitest, mis näitlejatarile solvavalt mõjusid.