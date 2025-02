Teisipäevasest TV3 pressiteatest selgus, et peagi jõuavad telekanali eetrisse jutusaated, kus vahelduseks senistele teleseiklustele istub reporter Taavi Libe maha sooja stuudiosse, et vestelda Eesti tuntud ja armastatud inimestega, kelle elu ja tegemised on meid kõiki puudutanud.