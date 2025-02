Varem Soomes elanud Amani Kiivikase elu muutus kodumaale naastes: olen saanud majanduslikult endale jalad alla

„Tunnen, et 2024. aastal sai tõesti alguse minu enda bränd. Siia kolides ootas mind edukas võistlushooaeg ja algas töö treenerina. Hakkasin Brigittet (Brigitte Susanne Hunt - toim) treenima ja osalesin „MasterChefi“ saates. Mul on oma visioonid ja usun, et olen oma vanuse kohta päris palju saavutanud. Tore on ka, et olen saanud majanduslikult endale jalad alla, ei sõltu enam rahaliselt ainult Siimust,“ rõõmustab Amani.