Prints Andrew kardab Ameerika Ühendriikidesse minna, sest on oht trellide taha sattuda

Yorki hertsog prints Andrew oli aastaid tagasi seotud Jeffrey Epsteiniga. Epstein ja tema said hästi läbi ja suhtlesid vabalt. Näiteks on nad jäänud ühele fotole koos New Yorgis jalutades. Pärast Epsteini tegude avalikuks tulekut on Andrew aga pahameele alla langenud ja hoiab tagaplaanile.