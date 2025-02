„Nüüd sai täis kuus päeva siruli olemist.“ Silvia Ilves pistis rinda hirmsa haigusega

Tšellist Silvia Ilves (32) tegi viimase nädala jooksul sotsiaalmeediasse postitusi, kus dokumenteeris oma haiguse kulgu ja näitas igapäevaelu pisikutega võitlemise kõrval. „Praegusel ajal käib igasuguseid viiruseid ja haiguseid ringi,“ ütleb Silvia hakatuseks ja nendib, et tema tutvusringkonnas on teisigi, kes on haiguse tõttu siruli.

„Mul on tänasest tõesti juba terve tunne,“ tunnistab pea nädal aega angiiniga võidelnud Silvia nüüd. „Ma kartsin tõesti, et ta tuleb nii hirmsalt mind kimbutama. Ma olen kärsitu hing. Kui ma olen kolm päeva haige, siis see on normaalne. Kui juba neljas päev on haigust, siis ma tunnen, et issake, see on juba jama. Ma ei ole harjunud üle kolme päeva haige olema. Nüüd sai täis kuus päeva siruli olemist.“