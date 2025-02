Üllatav! End laval välja elav Robert Linna: eraelus olen pigem napisõnaline

Kui muidu teame Robert Linnat ansambli Elephants From Neptune ja Lexsoul Dancemachine’i solistina, siis nüüd võib näha teda ka teleseriaali „Keskea rõõmud“ ühe peategelasena. „Mind ei pidanud pikalt moosima, sest režissöör Ergo Kullaga olen teinud ka varem koostööd. Imetlen professionaalseid näitlejaid ja seda, kuidas nad rolli sisse lähevad ning alati lahendusi leiavad. Olen mõelnud, kuidas see on vaimselt võimalik, kui peab looma teise karakteri ja minema sellega täiesti süvitsi,“ arutleb Robert, kellele lisaks astuvad seriaalis üles ka Argo Aadli, Mart Müürisepp ja Tanel Ingi.

Muusik tõdeb, et õpib protsessi käigus ka ennast paremini tundma. „Olen rohkem avatud suhtlusele. Kui muidu olen pigem enesesse tõmbunud inimene ja eraelus napisõnaline, siis laval on teine asi, seal elan ennast täiega välja. Näitlejatöö on õpetanud kummalisel kombel kommunikeerimist ja seda, kuidas oma mõtteid mõtestada ja neid selgelt välja öelda,“ avaldab ta.

Nii tunnistab Robert, et see on aidanud teda ka lähisuhetes. „Minu naine on tugevalt suunanud ja välja toonud, et isegi kui on nõme asi, millest rääkida, siis suhtes peab seda tegema. Ei tohi jätta midagi vinduma, sest mingi hetk see niikuinii plahvatab. See on meid parimas mõttes sõpradeks teinud, sest suudame usaldada teineteisele oma tumedamaid pooli,“ räägib ta.

Robert on abikaasa Anna-Liisaga koos olnud 10 aastat ja nende peres kasvab poeg (8) ja tütar (5). „Isaks saades sain aru, et ma ei ole maailmanaba. Need emotsioonid, mida lapsed õpivad ja läbi elavad, siis meie vanematena teeme sama. Kõik hakkab justkui otsast peale ja kui seda jälgida, siis igal juhul kaovad enda mõttetud asjad tahaplaanile ja näed, kui haprad on lapsed. Tahan anda endast maksimumi, et neil oleks äge lapsepõlv,“ lausub Robert. Ühtlasi tunnistab ta, et tema tütar on pigem see, kellele meeldib laulda ja esineda. „Temas on rohkem seda soont, mis tuleb minu ema ja isa poolt,“ lisab ta muiates.

Kuula täispikka saadet Robert Linnaga lähemalt siit.

