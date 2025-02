„Jälgi, kuradi Piret, mida sa suust välja ajad!“ Räppar Mäxi ärritas teletoimetaja otse-eetris öeldu

Teletoimetaja Piret Tali tunnistas intervjuu algul, et naisi oli värskesse dokumentaalsarja peaaegu võimatu saada. „Kui sa oled ülekaaluline, siis ilmselgelt oled sa laisk, rumal, vaene ja kõik need muud asjad sinna takkapihta,“ kirjeldas Tali ülekaalulistega seotud mõttemustreid, lisades, et nii ei pruugi alati olla.