Kiirtee põrgusse on alanud! AC/DC kontserdi piletimüük sai avapaugu

Rokisõbrad, see hetk on käes! Täna, 7. veebruaril kell 10 algas kauaoodatud AC/DC kontserdi piletimüük. Legendaarne bänd annab oma esmakordse Eesti show 24. juulil 2025 Tallinna Lauluväljakul, tuues lavale oma ajatud hitid ja rokienergia, mida fännid on oodanud juba aastakümneid.