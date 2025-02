Uus dokumentaalsari „Diddy langus“ avaldab ohvrite ja siseringi kuuluvate inimeste eksklusiivsed ning seni kuulmata pihtimused

Emmy-nomineeritud Maxine Productions („Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV), koostöös Emmy-võitja Rolling Stone Filmsiga, tõi ekraanile neljaosalise doksarja „Diddy langus“, mis sisaldab eksklusiivset uurimistööd ning toob vaatajateni seni kuulmata tunnistused ja varem nägemata arhiivimaterjali. Sari pakub isiklikke vaatenurki šokeerivatele süüdistustele vägivaldses käitumises ja ebaseaduslikes tegudes, mis on varjutanud muusikamoguli mainet.