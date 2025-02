FOTOD | Tallinnas avati uus Hiltoni hotell. Vaata, kes uhkele avapeole kohale tulid!

Hotelli taust

Tartu maantee ja Jakobsoni tänava nurgale kerkinud Hotell Hampton by Hilton Tallinn teeb kummarduse Eesti kirjandus- ja ajaloopärandile ning president Merile. Hotell asub ajaloolises kohas - siin asunud puitmajas veetis oma lapsepõlve esimesed aastad president Lennart Meri . Samas majas asus ka Marie Underi elukoht, kuhu kogunesid ajastu suurkujud ning tegutses kirjandusrühmitus Siuru. See hoone lammutati 1980. aastal seoses kino Eha rajamisega Moskva olümpiamängude ajal.

Uue hotelli arhitekt on Tõnis Tarbe, kes kasutas betoonist välisfassaadil Eesti rahvusmotiive, kõnnitee plaadid on kaunistatud Marie Underi luuleridadega ning seos Eesti kultuuripärandiga jätkub ka hotelli interjööris. Sisearhitektid Rytis Ćimkus ja Agne Kirsliené ammutasid sisekujunduse väljatöötamisel inspiratsiooni Siuru raamatukaantel ja illustratsioonidel kasutatud visuaalidest. Samadel motiividel on loodud klaasikunstnik Guoda Kvietinskaitė hotelli vitriinaknad ja liftides asuvad värvilised valgusinstallatsioonid. Siurust on inspireeritud ka Leedu kunstniku Fausta Miežyte art deco stiilis kunst, mis kaunistab hotellitubade seinu.