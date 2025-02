Jälle suhtes! Britney Spears on pärast suhtepausi taas paar endise kurjategijaga

Mõnda aega pärast seda, kui Britney Spears teatas, et ta lahutab oma abikaasast Sam Asgharist, tekkis tema ellu uus armastus. Seekord oli tema südame võitnud kunagine kriminaal Paul Soliz (37). Nende armastus pikalt kestma ei jäänud ja 2024. aasta juuliks olid nad lahku läinud. Britney kartis, et mees kasutab teda tähelepanu saamiseks ära.

Nüüd paistab, et Britney ja Pauli armastus on taas tärganud. Teisipäeval märgati Britneyt koos Pauli ja mehe kahe lapsega koos ühes mängupargis Californias San Fernando Valleys. Britney auto - musta värvi Mercedese G-Wagon - oli pargitud mängutoa ette. Allikate sõnul on tegemist sama autoga, mille Britney oli Paulile ostnud pärast seda, kui nad olid kõigest kuu aega kohtamas käinud, vahendab Daily Mail. Pealtnägijate sõnul oli Britney hoidnud mängutoas omaette ning maksnud mängutoas tekkinud arve.