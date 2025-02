Peagi emaks saav ETV eetrinägu Liisu Lass: „eeskujuliku“ beebi kõrvalt saan ka tööasjadega tegeleda

Kroonika kirjutas mullu novembris, et Eesti Televisiooni hommikusaadet „Terevisioon“ juhtiv Liisu Lass oli jäänud televaatajatele silma paisunud vöökohaga. Kas tema ja filmimees Ilmar Raagi perre on last oodata?

Toona ei vastanud uudistejuht Liisu Lass terve päeva jooksul talle tehtud telefonikõnedele ja e-kirjale. Tulevase lapse isa, filmimees Ilmar Raag ei vastanud samuti esmalt telefonikõnele, ent helistas siis viisakalt tagasi ja kuuldes õnnitlust peatse isakssaamise kohta, oli ta väga rõõmsas tujus. „Kõik on iseenesest väga tore,“ oli Raagi esimene emotsioon. Siis pidas ta sekundilise pausi ja jätkas: „Tänan teid toreda ajakirjandustöö eest! Aga mul on tavaks, et ma isiklikust elust ei räägi. Jäägu see niimoodi.“

Nüüd on peagi emaks saav Lass andnud värske intervjuu, kust selgub, et ta jääb sel suvel pikemale puhkusele perre sündiva beebiga. „Ma ei tea, kas ma päriselt oskan nii olla, et tööalaselt midagi ei tee,“ tunnistab Liisu. „Eks palju sõltub sellest, kuidas beebi on. Kui ta on „eeskujulik“, siis on kõik hästi ja ma saan tema kõrvalt kuigivõrd ka tööasjadega tegelda,“ ütleb ta. Liisu annab mõista, et kui olukord on vastupidine, siis ei ole tal ilmselt aega tööasjadele mõelda.