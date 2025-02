„Õnne 13“ näitleja Anna Sergejeva paljastab oma lahutuse tegelikud tagamaad: selgus, et Viktor oli mind petnud juba rohkem kui aasta

„Selgus, et Viktor oli mind petnud juba rohkem kui aasta. Kuidas ma oleks saanud talle andestada?“ küsib Sergejeva. „Ta ei petnud mind mitte ainult ühe korra, vaid see läbikäimine kestis pikemat aega. Ühesõnaga, see polnud vaid korraks libastumine libedal jääl, vaid aasta või enamgi kestnud suhe, mistõttu oli selge, et ma ei hakka kannatama ega kellegagi konkureerima,“ avaldab Sergejeva ja lisab, et ees ootab nüüd pikk lahutusprotsess.

„2024. aasta viis endaga igavikku meie kooselu Viktoriga. Me ei ole enam koos,“ kirjutas Sergejeva eelmise aasta lõpus, kes on paljudele eestlastele tuntud seriaalist „Õnne 13“. Mõned aastad tagasi seriaaliga liitunud ukrainlanna kehastab lätlannat Mariat.

Oma edasises sõnavõtus viitas Sergejeva nende abielule saatuslikuks saanud põhjusele. „Truudusemurdmine on valus, aga ainult esialgu. Pärast mõistad, et seda inimest, kelle pärast nii valus on, nüüd lihtsalt enam ei eksisteeri,“ kirjutas ta.

Sergejeva ja Viktor olid koos 17 aastat, nendest kümme olid nad abielus. Nad kohtusid Kiievis teatrikooli sisseastumisel. Paaril on kaks last: vanem tütar Aksinja on kuuene, Beata aga kahene.