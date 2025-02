FOTOD | Vaata, kes saabusid paarislavastuse „Pulcinella & Hispaania tund“ pidulikule esietendusele Estonia teatris

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta rääkis hiljuti „Aktuaalsele kaamerale“, et paarislavastus pakub tantsijatele vaheldust. „Meil on ka väga tore vahel huumorit tantsida, sest meie praegune repertuaar on muidu suhteliselt melanhoolne, liigutav ja tõsine. Tegelikult on täitsa tore vahel laval ka koomikuks hakata. Ma arvan, et publikul on huvitav võimalus näha selliseid karaktereid, keda nad muidu näinud ei ole,“ rääkis Roberta.