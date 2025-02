„Kui sa end ära tapad, ma teen sinust topise ja hakkan sinuga rääkima pimedas toas.“ Sass Henno saatis alaealisele nilbeid sõnumeid

Blogija Mallu Mariann Treimann ehk Mallukas avaldas täna oma blogis , kuidas kirjanik Sass Henno (42) kaebas kohtusse naise, kes Twitteris tõi välja tema suhtluse neiu alaealise sõbrannaga. Tema sõnul proovis Henno vaikima panna noort naist, kes avalikustas Henno nilbe suhtluse alaealisega. Kohtuotsusest selgus, et Henno on tõepoolest ühe alaealise tütarlapsega rõvedaid sõnumeid vahendanud.

„Sa oled nii hot (kuum - toim) ikka, et valus hakkab,“ „Kui sa end ära tapad, ma teen sinust topise ja hakkan sinuga rääkima pimedas toas,“ ja „Kuule 13-aastane! Sa panid sellise pildi üles, et ma pean nüüd vangi minema,“ on ühed mitmetest sõnumitest Henno ja alaealise neiu vahel.